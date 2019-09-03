Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a moral mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kıl payı elinden kaçırdığı ABD maçının ardından Twitter hesabından, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar" dedi.

Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam! — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2019