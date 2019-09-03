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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a moral mesajı!

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan takımına moral mesajı! Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Başkan Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter." dedi. Dünya Basketbol turnuvasında bugün büyük bir heyecana sahne olan Türkiye - maçına tüm Türkiye kenetlenmişti. Uzatmaya giden maçta serbest atışları kaçıran Türkiye son saniye basketiyle ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 18:57
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a moral mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kıl payı elinden kaçırdığı ABD maçının ardından Twitter hesabından, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar" dedi.

Dünya devi ABD elimizden kaçtı

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a moral mesajı!
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