Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Etkisiz hale getirilen o terörist hakkında flaş detay!

: Etkisiz hale getirilen o hakkında flaş detay!

MİT ve operasyonuyla Hakurk'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 09:50
Son dakika: Etkisiz hale getirilen o terörist hakkında flaş detay!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nedim Karakulak olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hakurk bölgesinde 2 Eylül'de etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu "Kawa Garzan" kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

PKK'ya 1992'de katılan terörist Karakulak'ın bir dönem örgütün Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, hakkında kırmızı bülten çıkarılarak 2013'ten bu yana arandığı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Etkisiz hale getirilen o terörist hakkında flaş detay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN