Taksi lüks oldu tabanvaya dönüş

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBüyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı UKOME kararıyla belirlenen zamlı tarifeyle açılış ücreti 5, indi bindi ücreti 13 liraya yükselmişti. SABAH muhabiri, taksicilerin ve yolcuların nabzını tuttu.Ben sık sık taksi kullanıyorum. Fakat bu yapılan zamlar taksi yolculuğuna bakış açımı değiştirdi. Şimdi bu zamlardan dolayı daha az taksi kullanıp daha çok yürümeye gayret edeceğiz. Taksiye binerken iki kez düşünmek zorunda kalacağız. Hani zam yapmama sözü verilmişti.Zamlar belimizi büküyor. Sık sık kullanmak zorunda kaldığımız taksilere yapılan son zamlarda bunun tuzu biberi oldu. Dolmuşun otobüsün gitmediği yerlere taksi ile gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu zamlardan dolayı taksiye binmek yerine tabanvaylara yüklenip yürümek zorunda kalacağız. Bu zamlardan sonra taksiye daha az binmek zorunda kalacağız. Bu zammı yapanların birazda vatandaşı düşünmesi lazımdı.Bizler şoför olarak zamdan memnunuz. Fakat müşterilerimiz yapılan zamdan dolayı taksiye binmek istemiyor. Ücreti duyduklarında itiraz edip yapılan zamlara veryansın ediyorlar. Daha önce sık sık taksi çeviren vatandaş şimdi düşünüyor.