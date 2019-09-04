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Bahçeli’den İmamoğlu’na: Mehmetçiğe de uğrasaydın

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019
Bahçeli’den İmamoğlu’na: Mehmetçiğe de uğrasaydın
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin başkanlık divanını toplayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle bağlantıları dolayısıyla görevden alınan belediye başkanlarına Diyarbakır'da destek ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Bahçeli, "16 milyonu temsilen oraya gittiğini söylüyorsun, Pençe operasyonunu yapan kahraman Mehmetçiğe de uğrasaydın" dedi. Bahçeli, İmamoğlu'nun ziyaret ettiği eski belediye başkanlarının terör suçu nedeniyle görevden alındıklarını vurguladı. Bahçeli, adli yıl açılışının Külliye'de yapılmasının yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğü eleştirilerini de yanlış bulduğunu belirterek "Orası bir kişinin evi değil, milletin evidir" diye konuştu.
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Bahçeli’den İmamoğlu’na: Mehmetçiğe de uğrasaydın
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