Başkan Erdoğan Sivas'ta

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

AHaber CANLI YAYIN

Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasıyla muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şehitlerimizi fatihalarla yâdettik. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla biraradayız. İnşallah buradan Ortaanadolu Ekonomik Forumu'na geçecek, iş dünyamızın temsilcileriyle biraraya geleceğiz. Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne yaraşır vaziyette Sivas gezimizi hitama erdireceğiz.

SİVAS 31 MART'TA "KARDEŞLİK, HUZUR VE HİZMET" DEDİ

Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız, mücadele azmimizi daha da biliyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı. Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı.

KABİNEMİZ YERELDE BELEDİYELERİMİZİN YANINDA YER ALACAK

Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum. Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır. Eksiklikleri süratle gidermenin inşallah yolunda olacağız.