Berat’ı da mı düşünmediniz!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardıkları arasında temizlik işçisiyken bulduğu bin 700 doları yetkililere teslim ederek ödüllendirilen Metin Karadeniz ile yüzde 45 engelli ve kalp hastası olan aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Berat'ı görmesiyle hakkında bilgi alıp İBB'de iş imkanı verdiği Elvan Bulut da bulunuyor. Mağdur işçiler İmamoğlu'nu hakkaniyetli olmaya çağırıyor. Belediye önündeki eylem 5'inci gününe girdi. Mağdur işçilere destek olmak için İBB'de örgütlü HİZMET-İŞ, MEDYA-İŞ, OLEYİS, ÖZ GIDA İŞ,ÖZ ORMAN-İŞ ve ÖZ GÜVEN-SEN işçi ve yöneticileri önceki gün araya geldi.Ortak basın açıklaması yapıldı. Eyleme ayrıca Hak- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da katıldı. Çıkarılan işçilerden Elvan Bulut "Eyüpsultan mitinginde Başkan Erdoğan yüzde 95 engelli oğlum Berat'la ilgilendi. Çocuğumun doğuştan kafasında yağ bezesi var. Operasyon geçirdi ve birkaç operasyonu daha var. Kendi durumumumu da Başkan Erdoğan'a aktardım. Bypasslı olduğum için özel sektörde çalışamayacağımı söylediler, kendim yüzde 46 engelliyim, açık kalp ameliyatı oldum. Cumhurbaşkanımın aracılığıyla İBB'de BELTUR AŞ'de pasta ustası olarak girdim. Her şeyin bir usulü vardır. Bana ne süre verildi, ne gün. Maaşımız bile yatmadı. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir tane işçi arkadaşımız işten çıkarılırsa gelsin beni bulsun.' dedi. Kılıçdaroğlu, onlar burada, sen buraya gel herkes seni tek tek bulamaz. İmamoğlu basında başka, insan içine girince başka. Gerçekçi olunsun, verilen sözler tutulsun. Ekrem Başkan diyor ki 'Ben işçi çıkarırsam kızımın yüzüne nasıl bakarım.' Buyurun, benim bir kızım, iki oğlum var. Oğlum ağır tedavi görüyor. Kendisi yüzde 95 engelli. Ben çalışırım ama kim bana iş verecek? 'Cumhurbaşkanım bana iş verdi' diye işten atıldıysam hakkımı arıyorum. Ben işime iade istiyorum" ifadelerini kullandı.İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçen yıl Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden ocak ayında İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı.Karadeniz, "İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Hakkımızı istiyoruz. İmamoğlu'nu göreve davet ediyoruz" diye konuştu. Metin Karadeniz'in kardeşi Zeynep Sevindik Karadeniz ise hak aramaya geldiklerini ve haklarını alana kadar da gitmeyeceklerini söyledi.