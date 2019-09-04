MEŞALE

BUGÜN NELER OLDU

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Babis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Babis ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:Göçmenler konusunda AB'nin bize verdiği birçok söz vardı. Bizim şu ana kadar yaptığımız yatırım yaklaşık 40 milyar doları buldu. Ama AB'nin ne yazık ki 3 milyar avroyu bile bulmadı. Hala yaptık, yapıyoruz gibi birçok şeylerle bir oyalama taktiği gidiyor. Fakat biz bu 4 milyon insana elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.: Bütün bunlarla beraber bir güvenli bölge teklifimiz vardı. Sayın Obama döneminde de masadaydı, Sayın Trump döneminde bu güvenli bölgeyi yine teklif ettim. Başta Almanya, Fransa, onlarla görüştüm. Suudi Arabistan ile görüştüm. Hepsi de bu çok güzel teklif, güzel bir anlayış' dedi. Peki yapılacak olan neydi?: Biz bu güvenli bölgede, ki bu alan yaklaşık 30 kilometre derinlikte, bütün sınırlarımız boyunca devam ediyor. Buralarda konut yapacağız, 300-400 metrekare bahçeleri olacak. Mülteciler kendi kendilerine yetme imkanını bulacaklar. 'Bu çok güzel proje' dediler. Ama uygulamaya gelince bir destek maalesef gelmedi. Şimdi kendileri güvenli bölgeyi gündeme getiriyorlar. Hadi deyince de kimseyi ortada bulamıyoruz. Şu anda güvenli bölgenin sadece adı kaldı.İdlib bizim meselemizdir. Zira buradaki göç bizim sınırlarımızı zorlayacaktır. Bir yandan tacizler, tehditler yapılıyor. Bunlara karşı atmamız gereken adımları atıyoruz. Son olarak İdlib'de rejimin siviller üzerinde yaptığı bombardıman. Son iki gün içinde ABD'nin de burayı bombalaması. 700 civarında sivilin ölmesi. İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa İdlib de böyle bir durumun içinde. Bütün bunların karşısında sessiz kalmak mümkün değil.Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu ay içinde Rusya, Türkiye, İran görüşmesi var. Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımları atalım istiyoruz. BM Genel Kurulu'na gittiğimizde bu görüşmemiz gerçekleşirse, bu konu masamızdaki en önemli konulardan biridir.Öte yandan Başkan Erdoğan, BM 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere 21-26 Eylül tarihleri arasında ABD'ye gidecek. Erdoğan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmede Suriye sorunu, F-35 programı, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ele alınacak.BAŞKAN Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında özetle şöyle dedi: "Milletimizin birlik ve beraberlik yolundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık yolunda topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olan ve bu yıl gururla 100. yıl dönümünü kutladığımız Sivas Kongresi, vatanımızın makus talihini değiştirmiş, milli mücadelemize yeni bir yön tayin etmiştir. Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, TBMM'nin açılışında ve istikbal mücadelemizin tüm adımlarında etkili olmuştur. Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum."