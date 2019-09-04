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Genel Müdürü Bağış: İş ahlakım ve kendime duyduğum saygı gereği görevimden istifa ediyorum

Genel Müdürü , görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:20
İETT Genel Müdürü Bağış: İş ahlakım ve kendime duyduğum saygı gereği görevimden istifa ediyorum

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

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İETT Genel Müdürü Bağış: İş ahlakım ve kendime duyduğum saygı gereği görevimden istifa ediyorum
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