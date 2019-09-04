İstanbul'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde çok sayıda mağdurun, telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, 30 Ağustos'ta Arnavutköy'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erman K. (20), Kadir B. (19), Gürkan K. (20) ve Engin K. (20) gözaltına alındı.

Zanlıların, vatandaşları, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiği bahanesiyle korkutup verdikleri banka hesabına, soruşturma bitene kadar parayı transfer etmeleri gerektiğini söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle 12 vatandaşı yaklaşık 5 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Bu arada zanlıların, 18 yaşına yeni girmiş kişilere banka hesabı açtırıp mağdurların paralarını o hesaba yönlendirdikleri, hesap sahiplerine "İş yapıyoruz." diyerek birkaç bin lira verdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin mayısta Şanlıurfa ve Kocaeli'nde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan 23 kişiyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Ayrıca tutuklanan bir şüphelinin cep telefonunda, dolandırılan kişinin parasının paylaşıldığı anların görüntüleri bulundu.