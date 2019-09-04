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’da 2 bin 20 kök kenevir ele geçirildi

'da jandarma ekipleri tarafından tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo esrar ile 2 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 10:47
Malatya’da 2 bin 20 kök kenevir ele geçirildi
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin alınan istihbari bilgiler neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda ev ve bahçelerde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 11 kilo esrar, 2 bin 20 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen kenevirler bitkileri yakılarak imha edildi.
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Malatya’da 2 bin 20 kök kenevir ele geçirildi
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