Oldubittiye izin vermeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni için kuvvet komutanlarıyla birlikte geldiği İzmir'de Türkiye'nin Suriye sınırına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Çiğli'deki 2'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 2019- 2020 eğitim dönemi programında konuşan Akar, Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 operasyonları kapsamında Ocak ayından bu yana 676 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.Suriye'nin kuzeyini kontrol eden terör örgütü YPG'ye karşı ABD ile devam eden Güvenli Bölge çalışmalarına da değinen Akar, daha önce ABD'nin Rakka ve Menbiç için verdiği sözlere de işaret ederek, "Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız"diye konuştu.Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Bakan Akar şunları söyledi.Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor. Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Oradaki haklarımızın gereği neyse bunları gerçekleştireceğiz. Herhangi bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz.Bakan Akar, Kara ve Deniz Kuvvetlerinin olduğu gibi Hava Kuvvetleri'nin de önemli başarılar elde ettiğini kaydederek, "O kadar yoğun bir çalışma içindeyiz ki Kıbrıs Harekatı'nda yapılan hava desteği 211 sorti ile gerçekleştirilmişti. Sadece son üç ayda içinde ise 814 sorti yaptı Hava Kuvvetlerimiz. Bu büyük bir kahramanlık büyük bir fedakarlık örneği. Bu kadar yoğun, etkili, başarılı, sonuç alıcı bir kuvvet olarak Hava Kuvvetlerimize milletimiz, bizler müteşekkirdir." şeklinde konuştu.Törenin ardından Bakan Akar ve komutanlar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında 'Arı 01' çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.