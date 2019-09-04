TÜBİTAK’taki kripto hainlere operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli merkezli altı ilde sabah saatlerinde başlatılan FETÖ/ PDY operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 10 TÜBİTAK çalışanından 6'sı gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.Kararın ardından ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operas- yonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şahsın firari olarak arandığı operasyonda gözaltına alınanların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.* Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli için İstanbul, Bursa ve Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanlar arasında askeri okullardan atılanların da bulunduğu öğrenildi. Diğer 11 şüpheli de aranıyor.* Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı.* Amasya merkezli 4 ildedüzenlenen operasyondaise birimeslekten ihraçedilmiş 5 askergözaltına alındı.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/ PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.