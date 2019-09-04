Yalanını Danıştay kararı belgeledi

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan üzerinden siyaset yapmayı sürdürüyor. Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak olduğuna ilişkin karar aldığını ve yasal olmadığı için burada tören yapılamayacağını" iddia etmişti. Kılıçdaroğlu'nun iddiasının aksine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yasal izinlerle yapılan bir bina olduğu Danıştay kararlarıyla sabit. Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan Danıştay kararları, külliye üzerine yapılan spekülasyonlara da cevap niteliği taşıyor.Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararına göre, 2011'den bu yana külliyenin bulunduğu bölge sit alanı kapsamında değil. Danıştay kararları da külliyenin yasal bina statüsü taşıdığını teyit ediyor. Danıştay bugüne kadar açılan davalarda Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu kararının hukuka uygun olduğuna hükmet etti. Külliyenin sit alanı kapsamında olmadığı yapılan her itirazda özellikle vurgulandı. Kılıçdaroğlu'nun yalanına dayanak olarak gösterdiği 2016'da Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'nun aldığı kararın da Külliye ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Karar, 18.02.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 271 Sayılı Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının iptaline ilişkin. Kamu hizmet yapıları ve koruma amaçlı imar planları onaylamasını kapsıyor.2011 ve 2012'de verilen Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla, 2016'daki İdari Dava Daireleri Kurulu kararının farklı kararlar olduğunu ve hukuken birbiriyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.