Yeter! Size verecek çocuğumuz yok

HDP'nin dağa kaçırdığı 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın ailesi partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Evlatları örgüt tarafından kaçırılan 3 anne daha eyleme katılınca HDP'liler binanın kepenklerini kapattı



Diyarbakır Eğil'e bağlı Göçerli Köyü'nde yaşayan Süleyman Çetinkaya (17), geçen cuma Diyarbakır HDP İl Başkanlığı'na geldikten sonra ortadan kayboldu. Oğullarının peşine düşen anne Fevziye Çetinkaya ve baba Şahap Çetinkaya, Süleyman'ın kandırılarak örgüte katılmak için dağa kaçırıldığını ve Suriye'ye götürüldüğünü öğrendi. Anne Fevziye Çetinkaya, geçen hafta HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlunu geri alan Hacire Akar gibi oturma eylemine başladı. Dün sabah eşi Şahap Çetinkaya ile diğer çocukları Hacire, Zekiye, Kader ve Muhammed Çetinkaya'yı da alarak HDP İl Başkanlığı önüne geldi. Türkçe bilmediği için Kürtçe olarak "Ben çocuğumu istiyorum" diyen acılı anne, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Oğlunu almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını belirten Fevziye Çetinkaya, "Çocuğumu bana versinler yeter. Benim çocuğumu burada saklamışlar ve götürmüşler. Çocuğumu bunlar kaybetti. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Köydeki evimin kapısını kapattım, eşim ve çocuklarımla buraya geldim. Çocuğum gelmeden buradan gitmem. Kendi çocuklarına iş verip çalıştırıyorlar ama milletin çocuklarını dağa gönderiyorlar. Sinirlendim 'kapıyı kıracağım' dedim kapıyı kapattılar. Vallahi billahi çocuğumu HDP götürdü, bunlar götürdü" diye konuştu.

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Oğlunun geri getirilmesini isterken gözyaşlarına boğulan baba Şahap Çetinkaya ise, "Oğlum sürekli HDP İl Başkanlığına geliyordu. Geçen cuma günü saat 18.00'den sonra telefonuna ulaşılamadı. Pazartesi karakola gittim. Polisin yaptığı araştırma sonucunda, bir kadınla birlikte Mardin'den Suriye'ye göndermişler. HDP'lilerle görüştüm, 'bizim haberimiz yok' diyorlar ama yalan söylüyorlar. Çocuğum gelene kadar gitmiyoruz. Kendilerinin çocukları yok mu? Madem çok istiyorlar kendi çocuklarını göndersinler. Benim gibi fakir ve zavallı insanların çocuklarını gönderiyorlar. Bu kadar zulüm yapılamaz. Bu çocukları zor şartlarda büyüttük, okula gönderdik" dedi. Kardeş Muhammet Çetinkaya ise "10 gün sonra doğum günüydü. 18 yaşına basacaktı. Ağabeyimi bunlar kandırdı" dedi.

Çetinkaya ailesinin oturma eylemi devam ederken, Diyarbakır'da 5 yıl önce oğlu terör örgütü tarafından kaçırılan Remziye Akkoyun da HDP İl Başkanlığı önüne gelerek eylemi başlattı. Oğlu Azat Akkoyun'un 10 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Remziye Akkoyun, "En son geçen yıl bizi Irak'ta telefonla görüştürdüler. 'Oğlum evine dön' dedim, 'tamam anne geleceğim' diye yanıt verdi. Ona ceza verdiklerini öğrendik. Bu telefon görüşmesinden sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Oğluma kavuşana kadar buradan ayrılmayacağım" diye konuştu.







HDP'LİLERİN SALDIRDIĞI KUZENDEN TOKAT GİBİ YANIT:



Diyarbakır'da genç bırakmadınız ya cezaevinde ya da toprağın altındalar

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Çetinkaya ailesine binadaki HDP'li bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Grubun aileye küfürler savurmasına dayanamayan, kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt sert tepki gösterdi. Bozkurt, HDP İl Başkanlığı binasının kepenklerini kapatan HDP'lilere "Senin oğlun dağa gitsin bakalım. Sen burada oturuyor musun? Benim oğlum senin umurunda mı? Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. Senin oğlun hangi özel okulda, senin karın hangi plajda. Fakirin fukaranın oğlu dağlarda, siz koltuklarda. Alıştınız insanları dağa göndermeye. Size verecek çocuğumuz yok Ş.refsiz, evladımızı size bırakmayacağız. Bütün parti Süleyman'ı tanıyor. Bir de diyorlar ki biz Süleyman'ı tanımıyoruz. Süleyman'ı maşa diye kullandınız. Yeter artık HDP'ye verecek çocuğumuz yok. 30 yıldır sömürülüyoruz" dedi.



'OĞULLARIMIZI GERİ VERİN'



Fevziye Çetinkaya ve ailesinin başlattığı oturma eylemine önce oğlu dağa kaçırılan anne Remziye Akkoyun öğleden sonra da oğlu Mehmet Tokay 2014'te dağa çıkarılan Sariye Tokay ile 17 yaşındaki oğlu 10 ay önce kaçırılarak Suriye'ye götürülen Ayşegül Biçer de katıldı. Anneler "Oğullarımızı verin" diyerek HDP'ye tepki gösterdi.



HACİRE ANNE'YLE BAŞLADI



Diyarbakır'da Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını belirterek, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmış, eyleminin 5'inci gününde oğluna kavuşmuştu.

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