2 terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.