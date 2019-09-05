4 katlı asansörün 12 günde 1 duvarını yıktılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kıyı ve koylarda incelemesiyle başlayan kaçak yapıların yıkımı için son 1 hafta kaldı. Yaklaşık 3 hafta önce Bodrum'a gelerek Bodrum koylarında incelemelerde bulunan Kurum, vahşi yapılaşmayı görünce detaylı bir araştırma hazırlattı. Kıyı kesimlerindeki binlerce yapının kaça ve imara aykırı olduğu ortaya çıktı. Bakan Kurum, kaçak yapıların yıkılması için 1 ay müddet verdi. Kaçak ve imara aykırı yapıları yapanlara Bakan Kurum, "1 ay içerisinde kendiniz yıkın yoksa biz gelir yıkarız" dedi.





12 günde 1 asansör yıkılamadı



Bakan Kurum'un incelemelerinin ardından Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan villa ve otelin olduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri asansörü yıkma kararı almıştı. İş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri başlamıştı. 12 gündür süren ve 4 bloktan oluşan asansörün 1 bloğunun ön kısmının bir duvarın yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı. 12 günde 1 asansörün yıkılamamasının sebebi ise öğrenilemedi. 330 villa ve bir otelden oluşan "the bo viera" projesinin asansörün yerinde durduğu sahilde bir vincin olduğu görüldü.





8 kez mühürlendi



Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanan proje, Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararı iptal etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum'da bulunan bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet veren Bakan Kurum "yıkmazlarsa biz yıkarız" diyerek Bodrum'daki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.