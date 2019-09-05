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8 ilde operasyonu: 10 gözaltı

merkezli 8 ilde, /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:18
8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensubu askerlerin kimlikleri belirlendi. Ardından da 16'sı muvazzaf asker olan 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün Konya merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

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8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
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