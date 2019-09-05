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Acılı babadan 'ye: "Benim oğlum dağda, onlarınki ’da lüks hayat yaşıyor"

Çocuklarının ’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş’ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelere katıldığını açıklayan baba , HDP’ye sert tepki gösterdi. Baba Celil Begdaş, "Benim oğlum dağda, onların oğlu ’da lüks hayat yaşıyor" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 16:40
Acılı babadan HDP'ye: Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa’da lüks hayat yaşıyor

Eline HDP'li milletvekillerinin çocuklarının fotoğrafını alan Baba Begdaş, "Onların çocukları Fransa'da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu da dağa götürdüler. Benim oğlum şu anda dağda ve ben ömrümde Fransa'yı görmemişim, lüks aracı bırakın bisikletim yok. Benim oğlumu getirsinler. Benim oğlumu getirene kadar benim buradan ancak ölümüm gider" dedi.

Begdaş, yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere gösterdiği fotoğrafları HDP il binasının duvarına asarak ailelerle birlikte eylemini sürdürüyor.

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