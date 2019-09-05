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'da operasyonu: 7 gözaltı

Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine yapılan atamaları protesto etmek için terör örgütü 'nın talimatıyla bombalı eylem yapmaya hazırlandığı belirlenen, 2'si çocuk 7 kişi, 'da yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:53
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Adana polisi, terör örgütü PKK üyelerinin Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine yapılan atamaları protesto etmek için eylem yapacağı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Barboros Mahallesi'nde 2 kişinin devriye gezen polise el yapımı patlayıcı ile saldıracağı daha sonra bölgeye gelecek polis ekiplerine pompalı tüfeklerle saldırı düzenleneceği belirlendi.

Bunun üzerine 2'si çocuk 7 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ele geçti. Şüpheliler sorgulanmak üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı
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