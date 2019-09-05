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'da polise yönelik saldırı önlendi

'da polis ekiplerine yönelik saldırı düzenleyeceği iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:25
Adana'da polise yönelik saldırı önlendi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirmeleri bahane ederek terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda eylem düzenleneceği istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde görevli ekipler, bir grubun kendilerine yönelik saldırı düzenleyeceğini fark ederek şüphelilerin peşine düştü.

Şüphelilerin kaçarken attığı poşetli inceleyen ekipler, bir pompalı tüfek, el yapımı patlayıcı, eldiven ve eşofman ele geçirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarla ele geçirdikleri malzemelerdeki parmak izinden 4 şüphelinin, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden de 3 kişinin eşkalini belirledi.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen ikisi çocuk 7 şüpheli şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden 5'inin hakkında daha önce terör suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da polise yönelik saldırı önlendi
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