AK Parti ve MHP'den annelere destek: Bölge halkı devlete güveniyor

BUGÜN NELER OLDU

Terör Örgütü PKK'nın elinde bulunan çocuklarını kurtarmak için Diyarbakır'da HDP Binası önünde eylem yapan 4 aileye AK Parti ve MHP 'den tam destek geldi.Halk şunu biliyor ki HDP; PKK'ya eleman temin merkezi gibi çalışıyor. AB çevreleri, bazı akademisyenler ve CHP sözcülerinin söz konusu olan PKK terörü olduğunda seslerinin çıkarmıyor. Her fırsatta HDP'yi destekleyen CHP, bu annelerin feryadını neden duymuyor? Neden HDP'ye sahip çıktıklarının binde biri kadar bu annelere sahip çıkmıyorlar? Kılıçdaroğlu dilini mi yuttu? Batsın sizin siyasi çıkarlarınız. Terörle işbirliği yaparak bu annelerin ahını alanlar bu vebalin altından kalkamaz.Bölge halkı terör örgütünün derdinin halk olmadığı gerçeğini yüksek sesle dillendiriyor ve bu gerçeği hainlerin yüzlerine de haykırıyor. Allah onlardan razı olsun. Devlet olarak verdiğimiz mücadele aziz milletimizin de desteği ile mutlaka sonuca ulaşacak.Ailelerin, çocuklarını teröre çeken kuruluşlara tepki göstermeleri terörle mücadelede önemli bir yer tutar. Bölge halkı devletimizin gücününe güveniyor.