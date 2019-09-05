Bahçeli: CHP, yakasını bölücülere kaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan açıklamada bulundu. Sivas Kongresi'nde milli onurun galip geldiğini, manda ve himaye arzusunun püskürtüldüğünü belirten Bahçeli, CHP'nin bugünkü durumunu da eleştirdi. Bahçeli, "Ne var ki Sivas Kongresi'nde yeşeren manda ve himaye damarı bugünkü CHP'de aynısıyla yaşıyor. CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye'nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir. Bu CHP'nin Atatürk'ün CHP'siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir. PKK ve HDP'yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı'nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas'tan Kandil'e savurmuştur" dedi. ANKARA