Başkan Erdoğan İl Başkanları toplantısında konuştu: Oldu oldu! Olmazsa kapıları açarız

ÖNCE ÜLKEM, DAVAM, PARTİM DİYEBİLMELİYİZ

Kendimizi davamızın üstünde ya da önünde göremeyiz. İstisnasız her birimiz, önce ülkem, önce partim, önce davam diyerek hizmetlerimize 4 elle sarılmalıyız. Aksi takdirde kaybederiz. Allah göstermesin hiç kimsenin bilerek böyle bir vebalin altına gireceğini düşünmüyorum. Bizim rabbimizden başka yönelecek hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önce ülkem, davam, partim diyebilmeliyiz"

KİBRİ BOYLARINI AŞMIŞ OLANLARA SIRTINIZI DÖNÜN

Kibirleri boylarını aşmışların hırsını, mahallesinde, köyünde bu dava için çalışanlara değişirsek en büyük yanlışı biz yapmış oluruz. Yeni üye kazandırma çalışması AK Parti teşkilatları için hiçbir zaman bitmeyecek daimi bir görevdir. Üye kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmeleri arkadaşlarımızın çok önemlidir. Beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması buna bağlı olarak kadın ve gençlik kongrelerinin gerçekleşmesi de gerekiyor. 10 milyonun üzerinde üyemiz malum var. Ve böyle büyük başka bir parti biliyorsunuz söz konusu değil.

Her şehrimizde oranın en dinamik, en gayretli isimlerini partimizin yönetim birimlerine kazanacağız.

YENİKAPI RUHUNA İLK DARBEYİ "KONTROLLÜ DARBE" SÖYLEMİYLE CHP GENEL BAŞKANI VURDU

Biz ülkemizin birliği beraberliği için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece FETO ihanet çetesine değil, arkalarındaki kirli ellere de bir mesaj verdik. Yenikapı Ruhuna ilk darbe "Kontrollü darbe" söylemiyle bizzat CHP genel başkanı tarafından vuruldu. Kısa sürece fabrika ayarlarına geri döndü. Bununla da kalmadı Tarihimizin en büyük ihaneti karşısında anayasal çerçevede devreye aldığımız OHAL'i hedef aldı. 17-25 Aralık girişiminden bu yana maalesef CHP ve şurekasına terör meselesinin siyaset üstü bir durum olduğunu ve milli meselelerin günlük tartışmalara konu edilmemesi gerektiğini öğretemedik. Artık diyet borçlarından mı, hırslarından mı basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz.

"Yenikapı Ruhu'na ilk darbeyi 'Kontrollü darbe' söylemiyle CHP Genel Başkanı vurdu"

Bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. Geldiğimiz noktada CHP'nin FETÖ diye, egemenlik haklarımız diye bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

TÜRKİYE BU KAZANIMDAN GERİ DÖNMEYECEK!

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

CHP içine sindirse de sindirmese de Cumhurbaşkanlığı sisteminden artık geriye dönüş yoktur. Türkiye bu kazanımından vazgeçmeyecektir. Uygulamadan kaynaklanan elbette bazı eksikler olabilir. Kapsamlı bir çalışmayla tüm eksiklikleri belirledik ve çözümlerini ortaya koyduk. Sorunların sistemden değil uygulamadan kaynaklı olduğu için işimizin nispeten kolay olduğunu gördük. Bunları milletimizle yakında paylaşacağız.

YAPTIRIM TEHDİDİ BİZİ KORKUTMAZ, KARARLILIĞIMIZI ARTTIRIR

Ülkemizin önüne sürekli engeller çıkartılmaya çalışılıyor. Hiç şüpheniz olmasın. her engel aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, yıldırmaz. Sadece kararlılığımızı arttırır.

BUNLAR MANDACI!

Bize ortadoğuda ne işimiz olduğunu soranlara ne işimiz olduğunu göstereceğiz. Cudi'de, Gabar'daki kahramanların bunlar savunucusu değil tam aksine önlerini kesmeye çalışanlar var. Geri planda bunların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Dış politikadan yanlarına aldıkları kişilerin de ne durumda olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunlar mandacı. Hiçbir zaman onurla gururla bu milletin şahsiyetini korumadılar. Koruyamadılar. Tam aksine ürkeklik, korkaklık gösterdiler. Dik durmadılar.

TEŞEKKÜR EDİLEN OLMAK BİZİM İÇİN GURURDUR

Bakın biz 4,5 milyon Suriyeliye bakıyoruz. Bunlar ne diyor "iktidara gelirsek göndereceğiz." Hatta kazandıkları illerde bunları yapmaya çalışanlar var. Bakıyorsunuz batı ülkelerine onlar da Suriyeli mültecilere bakmıyorlar, yardımlarda verilen sözlerini bunlar tutmadılar. 100 tane 200 tane mülteci alıp sustular. Ancak işte teşekkür ediyorlar. Şunu da söyleyelim biz bu noktada teşekkür edilen olmayı da gurur sayarız. Biz bunlara bakmayı, sürdüreceğiz. Bakın bir yandna güvenli bölge çalışmalarını sürdürüyoruz. Evlerine dönenlerin sayısı 350 bini aştı. Fakat biz bunu yeterli bulmuyoruz. Trump'la konuştum. Konterner kentlerde insanca yaşamak söz konusu değil. Bir yandan buna hak vereceksiniz. Bir yandan güvenli bölge teklifine çok güzel bir teklif diyeceksiniz. Ama iş uygulamaya gelince bu 30 km derinlik o bölgede destek vermeyeceksiniz. Bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanı onlara sağlayalım.

OLDU OLDU, OLMADI KAPILARI AÇMAK ZORUNDA KALIRIZ

Ama bakın şmidi destek noktasında bakın bu insanlara bu tür zulme kusura bakmayın biz vesile olamayız. Şimdi uygulama noktasında oldu oldu olmazsa biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Avrupa Birliği başta olmak üzere bakın söylüyorum dünyadan olması gereken desteği alamadık. Bunu yapmak zorunda kalabiliriz bunu söylüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Rusya ile yakın işbirliği içinde İdlib'i güvenli halde tutarak buradakilerin güvenli halde yaşamalarını temin etmeye çalışıyoruz.

ÜLKEMİZDEKİLERİN 1 MİLYONUNU BU BÖLGEYE TAŞIYACAĞIZ

Diğer yandan Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını da güvenli hale getirecek adımları atmaya çalışıyoruz. Geçmişteki tecrübelerimiz bu tür konularda bizi ihtiyatlı davranmaya itiyor. Hedefimiz ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu güvenli bölgede iskan etmektir. Bu noktada destek olmazsa kendi imkanlarımızla bunu yaparız. Bunu da söyleyeyim.