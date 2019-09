'Batsın Kürdistan davanız' diyen kuzen konuştu: Bizim çocuklar dağda onlarınki kolejde

Diyarbakır'da, çocukları kandırılarak dağa kaçırılan Fevziye-Şahap Çetinkaya ile Ayşegül-Rauf Biçer çifti ve anneler Remziye Akkoyun ile Sariye Tokay'ın HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. Eyleme dün, 16 yaşındaki oğlunun kayıp olduğunu iddia eden Cemil Bektaş da katıldı.

Üç çocuk annesi Aysel Bozkurt, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'yı geri alabilmek için HDP önünde oturma eylemi yapan amcası Şahap Çetinkaya ve yengesi Fevziye Çetinkaya'ya destek için eyleme katıldı. Bu sırada HDP'lilerin, ailelere il başkanlığı önünden uzaklaşmalarını istemesi üzerine Bozkurt, 'Batsın sizin Kürdistan davanız' diyerek tepki gösterdi. Oğlu için eylem yapan amcası Şahap Çetinkaya'yı gözyaşları içinde televizyonda görünce soluğu HDP önünde alan cesur yürek Aysel Bozkurt, SABAH'a konuştu. HDP ve PKK'nın yoksul ailelerden elini çekmesini isteyen ve 'yeter artık' diyen 37 yaşındaki Aysel Bozkurt, hiçbir şeyin evlat kadar öneminin olmadığını belirterek, "Ne Kürdistan ne de başka bir şey evlat kadar önemli değildir" dedi.







HDP'YE KURBAN YOK

Kuzeninin HDP'li bazı kesimler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Bozkurt, "Kürdistan bizi alakadar etmez, biz kendi evlatlarımızı PKK'dan alabilmek için buradayız. Çocuklarımız bir hiç uğruna ölmesin. Bizi ilgilendirmez Kürdistan davaları. Kürdistan diyenlerin çocukları en iyi okullarda kolejlerde okuyor. Kentin en lüks yerinde yaşıyorlar, milyonluk evlerde oturuyorlar. En iyi arabalara biniyorlar. Ama fakirin çocuğu ise dağlarda ölüyor. Bunu bütün Diyarbakır biliyor. Ancak yıllardır kimse sesini çıkarmıyor. Diyarbakırlı gençler artık gözünü açsın. Toprağın altı genç insanlarla doldu. Ne oldu bir yere varıldı mı? Sadece başkalarının maşası oldular. Yazık gençlere, aileler çocuklarını aydınlatsın. HDP'ye verilecek kurban yok, artık yeter. Amcam çocuklarını fakirlikle büyüttü. Başkaları mevki sahibi olsun güzel yerlere gelsin diye, onlara verecek çocuğumuz yoktur. Devlet bize yardımcı olsun" diye konuştu.







SURİYE'YE, IRAK'A GİDER KENDİM ALIR GETİRİRİM

Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın annesi Fevziye Çetinkaya ise eyleminin ikinci gününde şunları söyledi: "Eşim inşaatlarda çalışarak çocuklarına baktı. Biz tüm zorlukları çekelim, birileri çıksın çocuğumuzu elimizden alsın. Dağı çok sevenler, kendi çocuklarını götürsün. Onlar çocuklarını yurt dışında okuturken bizim çocuklarımız dağda ölecek. Çocuklarımıza kavuşana kadar buradayım. Suriye'de veya Irak'ta nerede olduğunu öğrenirsem, gidip anne yüreği ile oğlumu alıp evine getiririm" diye konuştu.







10 YAŞINDAYDI DAĞA KAÇIRILDIĞINDA

Oturma eylemi yapan annelerden 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Remziye Akkoyun da, duygularını Türkçe bilmediği için Kürtçe anlattı: "Oğlum Azad daha 10 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldı. 5 yıl oldu, oğlum şu an 15 yaşında. Bir kez sesini duydum, ondan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Önce Irak'a ardından Suriye'ye götürüldüğünü söylediler. Ancak şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Oğlumu evine gelene kadar burada kalmaya devam edeceğim. Bunlar (HDP) oğlumu nasıl götürdüyse, aynı şekilde getirecek" diye konuştu. Akkoyun, HDP Milletvekili Remziye Tosun ve bir grup HDP'li kendilerine tepki gösterince çıkan arbedede baygınlık geçirdi.







YA OĞLUM YA ÖLÜM

Dün, Cemil Bektaş 16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş için annelerin başlattığı oturma eylemine katıldı. HDP binası önüne akşam saatlerinde gelen öfkeli baba Cemil Bektaş Amedspor Direniş Grubu'nu ve HDP'yi suçladı. Oğlunun Ramazan ayından beri kayıp olduğunu en son HDP'ye geldikten sonra haber alamadıklarını belirten Bektaş, "Ben ölüm orucuna giriyorum, kimse de beni durduramaz. Ya oğlum ya ölüm" dedi.







KARDEŞİNE SİLAH SIKMA OĞLUM

17 yaşındaki Mustafa Biçer'in boyacılık yapan babası Rauf Biçer ise dağdaki oğluna seslendi, "Kardeşine silah sıkma oğlum. Askere polise silah sıkarsan, hakkımı helal etmem" dedi. Biçer, "PKK oğlumu Suriye'nin Kobani kentine götürüldü. Biz oğlumuzun kardeşi ile savaşmasını istemiyoruz. Askeri, polisi hepsi kardeşimiz. Kürt kim, Türk kim? Hepimiz kardeşiz. Bizim devletle alıp veremediğimiz yok. Allah devleti başımızdan eksik etmesin" dedi.







CAN VERMEYİ GÖZE ALDIM

'Tek oğlumu benden aldılar' diyen 32 yaşındaki üç çocuk annesi Ayşegül Biçer 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer'in kaçırılarak Suriye'ye götürüldüğünü söyledi. Biçer, "10 aydır evimizde bitmeyen bir yas var. Her dakika ölen bir anne ve baba var. Oğlumun ölüsünü ya da dirisini istiyorum. 17 Kasım'da evden çıktı, mesaj attı. 2 gün sonra YPG'li şahıslar beni aradı, destek istedi. Çok yalvardım, oğlumu istedim. Tehdit edildim" dedi. Anne Biçer, AK Parti tarafından yönlendirildikleri iddialarına ilişkin, "Sen gel içimdeki yangını gör. AK Parti'ye kurban ol. Bir candır canımı vermeye hazırım. Ben her gün ölüyorum" dedi.

