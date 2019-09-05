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'de 'ye 3 gözaltı

'de, /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:40
Denizli'de FETÖ'ye 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin kaldığı tespit edilen hücre evlerine operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda, V.Ş., H.D. ve M.K. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin haklarında yakalama kararının bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Evlerde yapılan aramada ise, 5 bin 400 Dolar, 1735 Lira, 200 Euro ve 2 sahte kimlik ele geçirildi, bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerden V.Ş.'nin, örgütte üst düzey yönetici olduğu belirtildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Denizli'de FETÖ'ye 3 gözaltı
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