Esenyurt'ta sahte içki operasyonu

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen çarşamba günü, Saadetdere Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan bir eve baskın yaptı. Operasyonda 18 şişe satışa hazır sahte içki, 11 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet fişek ele geçirildi. Yapılan baskında, Kadir K. ve Arzu F. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BASKIN KAMERADA



Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yaptıkları arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sahte içki üretiminde kullanılan maddelerin, bidonların içinde banyoda bulunması görülüyor.