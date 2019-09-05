Son dakika! Eski Zaman çalışanından 'Sunguralp' itirafı!

Gelen son dakika haberine göre, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde çalışan Y.A.K., örgüt ile ortaokul yıllarında tanıştığını aktararak, kendisine ücretsiz ders almak için bu yapıya dahil olduğunu söyledi. Ortaokul sonunda askeri lise sınavlarına girmesi için kendisine baskı yapıldığını anlatan itirafçı Y.A.K., "Namaz kılan insanların secdeye otururken ağırlığını sol ayağına verdiği için bu ayakta hafif morarma olurdu. Mülakatlarda namaz kıldığımın anlaşılmaması için namaz kılarken sol ayağımın, üzerine ağırlığımı vermememi istediler" dedi. İşte son dakika haberinin detayları

"ABD'YE GİDECEKLERİ EKREM DUMANLI BELİRLERDİ"

Lise döneminde ailesinin yanında kaldığı için örgüt evlerine haftada birkaç kez gittiğini ifade eden itirafçı, "Işık Evleri" diye söylenen evlere o dönem "Sunguralp" denildiğini vurgulayarak "Örgüt tarafından 'Sunguralp' ismi verilen eve giderdik. Sınıf arkadaşlarımızı bu evlere getirmemiz için baskı yapılırdı. Hatta bir seferinde eve kimseyi getiremediğimizden bizi evden kovmuşlardı" dedi.

"EKREM DUMANLI 2 AYDA BİR GÜLEN'İN YANINA GİDERDİ"

Uzun yıllar Ekrem Dumanlı ile birlikte çalıştığını söyleyen itirafçı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ekrem Dumanlı ortalama 2 ayda bir Fetullah Gülen'in yanına giderdi. Gazetede belirli dönemlerde önemli konumlarda olan şahıslar gruplara ayrılarak ABD'ye Fetullah Gülen'in yanına kamp adı altında giderlerdi. Bunun planlamasını Süleyman Sargın ve Veysel Ayhan yapardı. Oluşturulan gruplar liste halinde Ekrem Dumanlı'ya gelirdi. Onun onay verdiği şahıslar giderdi."

"YASAL LİMİT NEYSE O KADAR PARA İLE FETULLAH GÜLEN'İN YANINA GİDERLERDİ"

"Gidecek kişileri o dönem mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Metin Tamer Gökçeoğlu yanına çağırır ve o dönemki resmi olarak yurtdışına para çıkarma limiti kadar paralar şahıslara verilir ve bu paralar ABD'de 'Uzun Cevdet' diye bilinen Cevdet Türkyolu'na verilmesi istenirdi. 2014 yılında bende ABD'ye gittim. Fetullah Gülen'i de gördüm. 4-5 gün kaldım ama bir hediye almadım."

"YAPILACAK OPERASYONDAN HABERDARLARDI"

Ekrem Dumanlı'nın kendisine yapılacak operasyondan haberdar olduğunu anlatan Y.A.K., "Ekrem Dumanlı o gece eve gitmedi ve gazetede kaldı. Gazeteye avukatlar ve yöneticiler geldi ve toplantılar yaptılar. Sabahında polisler geldiler" dedi. Ekrem Dumanlı gazetede çalıştığı dönemde resmi maaşı dışında ayrıca elden 10 bin TL para aldığını söyleyen itirafçı, bu paranın da Süleyman Gülez tarafından gönderildiğini belirtti.

MEDYA İMAMI İHSAN

Örgütün medya imamını da söyleyen itirafçı, "İhsan isimli, bir şahıs haftada bir gelip Ekrem Dumanlı ile görüşmeler yapardı. Benim anladığım kadarıyla İhsan örgütün medya imamıydı. İhsan'ı ABD'ye gittiğimde Fetullah Gülen'in yanında gördüm" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM YÖNETİMİNİN BİLGİSAYARLARINA DİNLEME PROGRAMI YÜKLEMEK İSTEDİLER"

Zaman gazetesine kayyum atandıktan sonra kendisinin çalışmaya devam ettiğini söyleyen Y.A.K., o süreçte yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı: "Zaman gazetesinin eski yöneticisi Mehmet Tahsin beni arayarak buluşmak istedi. Ben de kabul ettim. Görüşmede bana bir flash bellek vererek 'Bunu garsona ver. Kayyumlar odada yokken bilgisayarlarına taksın. Bunu bilgisayara taktığında içindeki program otomatik olarak kendisini yükleyecek oradan da biz kayyumları dinleyeceğiz" dedi. Ben bu teklifi kabul etmedim ve flash belleği almadım. 'Benden neden böyle bir şey istiyorsun Demek ki cemaat gerçekten devletin en mahrem yerlerini dinlemiş' diyerek tepki gösterdim."