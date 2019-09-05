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'den aranan sözde "üst yönetici" yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "üst yöneticisi" olduğu iddiasıyla aranan zanlıyla birlikte iki kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 12:33
FETÖ'den aranan sözde üst yönetici yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce örgütün Denizli "üst yöneticisi" olarak görev yaptığı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan V.Ş. ile H.D. ve M.K'nin kentte örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu 3 hücre evine operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, 5 bin 400 dolar, bin 735 lira, 100 avro ile sahte kimlikler ele geçirildi.

Paraların, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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FETÖ'den aranan sözde "üst yönetici" yakalandı
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