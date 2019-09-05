Gri listeden bir terörist daha eksildi

BUGÜN NELER OLDU

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.Öte yandan Hakkari'de önceki gün iki teröristin etkisiz hale getirildiği Kazan Vadisi bölgesinde dün bir teröristin daha etkiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülen teröristlerin, 1 Haziran 2019'da şehit edilen Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran 2019'da şehit düşen Teğmen Güngör Dolunay'ın failleri olduğu tespit edildi. Bu arada Diyarbakır Lice ve Hazro kırsalında düzenlenen operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ve 530 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği uyuşturucu miktarının son yıllarda tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğunu bildirdi.