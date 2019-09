Hacire anne başlattı, akın akın geliyorlar

Ağustos ayında 22 yaşındaki oğlu Mehmet Akar HDP binasında görüldükten sonra ortadan kaybolmuştu. Oğlunun terör örgütüne katıldığını ve bunun HDP kanalıyla yapıldığını ileri süren Hacire Akar, oğluna kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem başlatmış ve 4 gün sonra oğluna kavuşmuştu. Hacire Akar'ın eyleminde başarılı olması çocukları dağda olan diğer ailelere ışık oldu. Aileler çocuklarına kavuşma hayaliyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapmaya başladı. Hacire Akar ile başlayan tepki akımı geçtiğimiz günlerde bir aile ile devam ederken, her geçen gün tepki eylemine katılan aile sayısı yükselmeye başladı. Eylemin ikinci gününde 4'e yükselen aile sayısı üçüncü günde 8'i buldu. Çocukları kaçırılan aileler akın akın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylemlere destek vermeye başladı. Hacire Akar ile başlayan tepki akımına geçtiğimiz gün bir aile tarafından başlatılan eylem bugün itibariyle 8 aileye ulaşırken, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen aileler kararlı olduklarını ve çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.



Ailelere Mardin, Malatya ve Kahramanmaraş'tan destek geldi

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdüren ailelere her geçen gün destekler artarak devam ediyor. Ailelere Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından destek ziyaretleri sürerken, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan veya şehit edilen aileler de eylem yapanlara destek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne akın etti. Çocukları teröristler tarafından kaçırılan bazı aileler tepki eylemine destek vermek için Mardin, Malatya ve Kahramanmaraş'tan gelerek HDP önündeki eyleme katıldı.



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen'den ailelere destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Sözen, Diyarbakır'da çocukları zorla dağa götürüldüğü için HDP il binası önünde eylem yapan elleri öpülesi gözü yaşlı anneleri ve çocukları için çırpınan babaların bu haklı davasında onları sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Sözen, "Ailelerin çocuklarını HDP il binası önünde eylem yaparak 'bize çocuklarımızı getirin' demeleri de ayrı bir anlam kazanıyor. Buda bize gösteriyor ki, HDP yıllarca legal bir siyasi parti görünümünde olsa da PKK'nın arka bahçesi konumunda olmuş, PKK'ya lojistik ve eleman temin merkezi görevini üstlenmiştir. HDP bu tavrı ile asla Kürt'lerin temsilcisi olmamıştır ve öyle davranmamıştır. HDP bu tavrı İle Kürt düşmanlığı yapmış, en büyük zararı Kürt kökenli vatandaşlarımıza vurmuştur. HDP bu çizgisiyle Kürt çocuklarını zorla dağa göndermiş, onların ölmelerine sebep olmuş ve onların ölüsü üzerinden siyaset yapmıştır. Diyarbakır'da HDP'nin önünde eyleme katılan gözü yaşlı annelerin dediği gibi 'Hiç bir HDP'li yöneticinin ve kandildeki sözde üst düzey yöneticinin çocuğu dağa gitmemiş, örgüt saflarına katılmamış ve ölmemiştir. HDP'li yöneticilerin çocukları en güzel okullarda eğitim görürken, lüks içerisinde bir hayat sürerken, fakir fukara ailelerin çocukları zorla dağa gönderilip terörist haline getiriliyor ve sonradan da cenazeleri ailelere teslim ediliyor'. HDP'nin bütün bu yaptığı illegal faaliyetler suçtur ve kanunlara aykırıdır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Diyarbakır'da ailelerin çocuklarını HDP'den istemesini bir suç duyurusu olarak kabul etmesini ve HDP hakkında soruşturma başlatmasını bekliyoruz. HDP bu vasfı ile siyasi parti vasfını kaybetmiş, illegal bir örgüt vasfına bürünmüştür" dedi.



"Herkesi bu ailelere destek vermeye davet ediyoruz"

Her fırsatta eylem yapan sözde akademisyenleri, sanatçıları, meslek gurubu temsilcilerini, baro başkanlarını Diyarbakır'da HDP önünde çocuklarını kurtarmak için eylem yapan ailelere destek vermeye davet ettiklerini söyleyen Sözen, "Gezi olaylarında üç beş ağacı bahane edip sokağa çıkanları, aylardır Kaz Dağında sözde ormanlarımız için eylem yapanları bu ailelerimize destek sunmaya davet ediyoruz. Ormanlarımız elbetteki önemlidir. Ama evlatlarımız ormanlarımızdan daha önemli daha da kıymetlidir. Kaz Dağında eylem yapanlar samimi, cesur ve dürüstse gelip Diyarbakır'da bu ailelere destek vermeliler" diye konuştu.



"CHP'lilerin tavrı aşağılayıcı"

CHP'li bir takım yöneticilerin 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişimine 'tiyatro' diyerek örtülü bir şekilde darbecileri desteklediklerini dile getiren Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Aynı CHP'li birtakım yöneticiler şimdi de Diyarbakır'da çocukları dağa zorla götürülen ve HDP binası önünde eylem yapan ailelerinin bu haklı direnişine 'Kurgu' diyerek açık bir şekilde PKK'ya HDP'ye destek verip, ailelerin bu haklı direnişine gölge düşürmeye çalışmaktadırlar. CHP'li bir takım yöneticilerinin bu ağzı FETÖ ağzıdır, PKK ağzıdır. CHP'nin böyle bir ağız kullanması bu ailelere hakarettir. Bu söylemi kullananları kınıyoruz".

BUGÜN NELER OLDU