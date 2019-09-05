Hasan Basri Yalçın yazdı: Siyasetin geri dönüşü...

Bir AK Partili belediye yüzlerce işçiyi işten çıkarmış olsaydı bir hayal edin neler olurdu? Büyük çaplı direniş eylemleri başlardı. Muhalefet milletvekilleri belediyenin önüne kamp kurar ortalığı toz duman ederdi. Yerli ve yabancı basın kuruluşları canlı yayın ekiplerini belediyenin önüne çeker yirmi dört saat yayın yapardı.

AB ve ABD'den endişeyle izlediklerine dair açıklamalar gelirdi.

Sosyal medya alt üst olur. Dünya başımıza yıkılırdı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri bir kısa mesajla kapının önüne koymuş. Birkaç kişi dışında kimsenin umurunda değil. Belediye önünde eylem yapan garibanlara sadece birkaç siyasetçi destek veriyor. Bir iki televizyon kanalı gündem yapıyor. Birkaç genç sosyal medya hesabından destek veriyor. İş dönüp dolaşıp Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamaya kalıyor. Bu kadar milletvekili bu kadar belediye başkanı bu kadar STK bu kadar sendika ne iş yaparlar merak ediyorum. Siyaset yapmak için neyi bekliyorlar acaba? Ses vermek bu kadar zor mu?

Öyle ya! Siyaset ne için yapılır? Çeşitli makam odalarında birbirini ziyaret edip çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşmak için mi? Özel gün ve gecelerde tumturaklı mesajlar yayınlamak için mi?

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