Her şey böyle mı güzel olacak?

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla işten kovulan 4 çocuk annesi Arzu Çakır, evlatlarıyla ortada kaldı. SABAH'a konuşan Arzu Çakır, "25 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Hiç haksız bir şekilde işten atılmamıştım, bunu da yaşadım. Haftaya okullar açılacak. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Masraflarını nasıl karşılayacağım bilmiyorum. 19 yaşında oğlum var. Üniversite hayali var ama o 'iş bulup çalışayım size bakayım' diyor. Ben aç kalırım çocuklarıma bakarım. Ekrem İmamoğlu'na sadece şunu söylemek istiyorum: Her şey böyle mi güzel olacak?" diye konuştu.14 yaşında liseye başlayacak olan Yonca Melek ise annesi yeniden işe alınsın diye her gece dua ediyor. Bu yıl 8'inci sınıfa gidecek olan 12 yaşındaki Yaren Tuana da, "Okullar açılacak, daha kıyafetlerimiz, hiçbir şeyimiz yok" ifadesini kullandı. İSPARK'ta görevli Metin Karadeniz de işten atılan işçilerden biri. Karadeniz, geçen yıl Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden ocak ayında İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirilmişti. İşten çıkarılarak mağdur edildiğini belirten Karadeniz, "Bizi ekmeğimizden ettiler" dedi.Belediyeden kovulan işçilerden Elvan Bulut da evinde SABAH'ı ağırladı. Yüzde 95 engelli 4 yaşındaki Berat'ın babası Elvan Bulut (46), özel sektörde pasta ustası olarak çalışırken kalp ameliyatı oldu ve işten ayrılmak zorunda kaldı. Doğuştan kafasında kemik oluşmayan, epilepsi hastası oğlu Berat'la birlikte Başkan Erdoğan'ın 31 Mart seçimleri öncesi Eyüpsultan'daki mitingine gitti. Erdoğan, Berat'ın Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye edilmesi, babasının da İBB'ye bağlı BELTUR bünyesinde Malta Köşkü'nde pasta ustası olarak işe alınması talimatını verdi. Seçim öncesi Elvan Bulut, işe başladı. Berat da kemik nakli ameliyatı oldu. 3 Nisan'da işe yerleştirilen Elvan Bulut, SMS'le işten çıkarıldı. Bulut, "Cumhurbaşkanımızın merhameti ile alındığım işten siyasi intikam hırsıyla atıldım. Oğlumun tedavisi de yarım kaldı. Hani her şey güzel olacaktı" şeklinde konuştu.