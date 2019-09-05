Hukuksuz sürgün mahkemeden döndü

CHP'li belediyelerin işçilere yönelik hukuksuz uygulamaları belgelendi. Bilgisayar işletmeni hayvan barınağına gönderildi, mahkeme söz konusu uygulamayı durdurdu. CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Fetullah Özsarı'yı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde görevlendirdi. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi; yürütmenin durdurulmasına karar verdi ve Özsarı bilgisayar işletmeni olarak görevine geri döndü. İşte detaylar:





HAYVAN BARINAĞINA SÜRÜLDÜ



Kurt'un, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda "Fetullah Özsarı'nın, 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde görevlendirilmesi uygun görülmüştür" denildi.





Özsarı'nın üyesi olduğu sendika Bem-Bir- Sen tarafından 30 Mayıs 2019 günü Odunpazarı Belediyesi önünde yapılan eylem gerçekleştirildi. Hukuki sürecin başlatılması ve söz konusu görevlendirmenin basında geniş yer bulmasının ardından Kurt yeni bir görevlendirme ile Özsarı'yı 16 Temmuz'da Akkaya köyünde muhtarlık binasına gönderdi. Özsarı, Akkaya Mahallesi Ek Hizmet Binası Kırsal Hizmetler İrtibat Bürosu'nda çalışmaya başladı.





Eskişehir 1. İdare Mahkemesi; Özsarı'nın bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'nde görevine geri dönmesine karar verdi. Mahkeme kararında "Davacının görevlendirilmesinin ihtiyaca veya başka bir sebebe dayanılarak yapıldığının belli olmadığı, objektif kıstaslara dayanılmaksızın davalı idarece salt takdir yetkisi kullanılarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı. Özsarı, kararın ardından bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'ndeki görevine geri döndü.







