İki cesur kız PKK’yı alt etti

Şırnak'ta hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan kaçmayı başardı.

Jandarmanın verdiği bilgiye göre "Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanında hayvan otlatıyordu. PKK'lı teröristler iki kızı ailelerinin yanından alıp dağa kaçırdı. Günlerce aç bırakılan ve bekletilen kızlara teröristler, "Terörist olacaksınız, Kürdistan için savaşacaksınız" dedi. "Çiçek" ile "Toprak", teröristlerin söylediklerini kabul etmedi. Aç susuz bırakıldıklarını, işkence yapıldığını ve cinsel istismarda bulunulduğunu anlatan kızlar ölümü göze alıp kaçmayı başardı.

Şırnak'ta PKK'dan kaçan kız çocukları gördükleri işkenceyi anlattı

YOL BİLMEDEN 2 GÜN YÜRÜDÜK

Çiçek kaçış yolunda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Toprak'a 'Buradan kaçmalıyız yoksa bunlar bizi öldürecekler' dedim. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık. 'Neredeyiz, burası neresi' sorularını sora sora dağdan indik. Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük. Yorulduğumuzu hissettiğimiz anda bir mağara bulup içeri girdik. Birbirimizin başında nöbet tutarak yarım saat kadar uyuduk.

İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük. 'Kaybolduk' hissine kapıldığımız bir anda topraklarımıza geldiğimizi gördük. Sonra jandarmaya sığındık. Kaçarken üzerimizde terörist kıyafetleri vardı. Jandarma bizi gördü ve ateş etmedi, çünkü üzerimizde silah yoktu. Sonrasında jandarma yemek ve su ihtiyacımızı karşıladı. Biz vatanını ve bayrağını seven vatandaşlarız. PKK terör örgütü mensuplarına seslenmek istiyorum; örgütün yalan ve iftiralarına inanmayın. Gelin Türkiye'nin adaletine teslim olun."