Kalın ve Bolton Suriye’yi görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları da konuşuldu. Görüşmede, BM Genel Kurulu marjında Başkan Erdoğan'ın 22-25 Eylül'de ABD'nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu da ele alındı. Kalın ve Bolton, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konularının yanı sıra yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığını da dile getirdi. ANKARA