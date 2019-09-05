Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi üzerinden çıkılan 175 aracın 5 ay süreyle kiralanmasına yönelik ihalede, başvuru yapacak şirketlerden talep edilen özellikler dikkat çekiyor.



Belediye tarafından ihale şartnamesine konulan araç özelliklerinden bazıları şu şekilde:

Metalik siyah renk olacaktır

Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır

Otomatik vites olacaktır

Far yıkama sistemi olacaktır

Sunroof olacaktır

Koltuklar deri olacaktır

Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır

17 inç janta sahip olacaktır

Otomatik hız sabitleyici olacaktır

Elektronik el freni olacaktır

Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır

Çift bölgeli klima olacaktır

Arka kol dayama olacaktır

Gövde rengi yan aynalar olacaktır

Tüm bu özellikleri karşılayan ortalama bir C segmenti aracın fiyatı, 220 bin TL'den başlıyor. İlave özelliklerle söz konusu rakam daha da yükseliyor.

İmamoğlu'nun Yenikapı'da 'israf' iddiasıyla sergilediği araçlar, söz konusu ihalede talep edilen özellikleri bile taşımıyor. Çoğu düşük sınıf hizmet aracı olan araçların bir kısmı minibüs, bir kısmı kamyonet ve kamyon.