3. ortak helikopter uçuşu da yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'lilerle güvenli bölge kurulması konusunda yapılan çalışmalar kapsamında 3.ortak helikopter uçuşunun dün yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi" denildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın görevinden ayrıldığını duyurdu. Greenblatt, aynı zamanda ABD yönetiminin İsrail ile gündelik iletişimini de organize eden isim olarak biliniyor.