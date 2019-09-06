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açıldı

Başkan Erdoğan 'da açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 6.9.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 14:48
Abdülhakim Sancak Camii açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ne geldi.

Erdoğan'a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Abdülhakim Sancak Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Ana ibadet mekanı 4 cepheden ışık almaktadır. Sancak Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Hayır sahiplerini tebrik ediyorum.

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Abdülhakim Sancak Camii açıldı
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