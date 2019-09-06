Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kuran, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan, örgüte ait Bank Asya'da para arttırımı yapan ve müzahir gazete abonelikleri olan şüphelilere yönelik Ağrı, Erzurum, Yozgat ve Muş'ta operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüphelilerin kente getirilecekleri öğrenildi.