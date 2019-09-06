BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinden belediye başkan eşleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan toplum gönüllüsü kadınlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, kadınlar olarak birlikte mücadele edilmesi gereken birçok konu olduğuna dikkat çekerek, "Maalesef son zamanlarda akla hayale sığmayacak şiddet olaylarına şahitlik ettik. Bu şiddet terörünün durdurulması gerekiyor" dedi.Şiddeti hayatın tüm alanlarından kaldıracak bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir insanı caniye çeviren değer eksiklikleri neyse bunlara odaklanmalıyız. Bizler, Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bayram Veli'nin ayak izlerini bıraktığı bir yolu yürüyoruz. Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hâl böyleyken, bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle, medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir. Kadını ve erkeği ile şiddeti hayatımızdan uzaklaştıracak bir silkinişe ihtiyacımız var. Yeni modeller aramaya gerek yok. Merhameti, sevgiyi hayatın temel direği yapmış rol modeller geçmişimizde, geleneğimizde bolca var. Yeter ki, onlara bakmayı bilelim."