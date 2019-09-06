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'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 15:55
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.A, M.D. ve F.Y'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Rona"nın da katıldığı aramada zanlılara ait aracın teyp bölmesinin arkasına zulalanmış bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Adreslerde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 62 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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