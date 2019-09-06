Canan Kaftancıoğlu'nun mahkemeyi tehdit ettiği şiir dosyada!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davada 3. kez hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama kapsamında Canan Kaftancıoğlu'nun geçen celse adliye önünde okuduğu şiirle mahkemeyi hedef aldığı gerekçesiyle okunan şiir dosyaya dahil edildi.

MAHKEMEDE ÇARK ETTİ

2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3'üncü kez hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerine atılı suçlamaları reddederek Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılamak gibi bir niyetinin olmadığını ifade etti.

MAHKEMEYİ HEDEF ALAN ŞİİRE SORUŞTURMA

Daha önce attığı skandal tweetleriyle gündeme gelen Kaftancıoğlu suç tarihleri arasında davaya konu olan sözlerinin yanlış anlaşıldığını, suç teşkil edecek bir söz söylemediğini eklerken mahkeme başkanı daha önceki celsede Canan Kaftancıoğlu'nun adliye önünde okuduğu şiiri dava dosyasına ekledi. Önceki duruşma sonrasında kalabalığa seslenen Kaftancıoğlu, "Duruşma salonunda yaşadıklarımı anlatmayacağım. Savcının hazır mütaala ile geldiğini görünce aklıma Nazım Hikmet'in bir şiiri geldi" dedi.

Kaftancıoğlu'nun okuduğu şiir şöyleydi:

İŞTE O ŞİİR

Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül,

bir zavallı vesilesin!..

Ben kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim adetim değildir

bir posta tatarına

bir emir kuluna sövmek,

efendisine kızıp

uşağını dövmek!

İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun, ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama'', ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı.

Ayrıca iddianamede, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden attığı tweetler nedeniyle ve yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

ÖRGÜT PROPAGANDASI SUÇLAMASI

Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada suça konu yaptığı paylaşımlara tek tek yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlar ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşalama'' suçunu işlediği, Fransa'da öldürülen terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütlenmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sakine Cansız hakkında yaptığı paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını yaptığı, bir kısmı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımlardan oluşan tweetleri ile de ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçlarını işlediği kaydedildi.