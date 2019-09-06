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Çankırı'da 'den istifa

Çankırı'da Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, görevinden istifa ettiğini ve 'ye katılacağını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 15:13

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, siyaset hayatına başladığı yerden devam etmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşılık verdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim."

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Çankırı'da İYİ Parti'den istifa
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