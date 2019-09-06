CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu için belediye otobüslerini tahsis etti!

5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması, bugün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde görüldü.

KAFTANCIOĞLU'NA 9 YIL 8 AY HAPİS

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlilerine hakaret, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

Kaftancıoğlu'nun yargılandığı İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde kalabalık oluşturulmak istenmesi adına partililerin CHP'li belediyelere ait otobüslerile getirildiği görüldü.

CHP'li belediyeler CHP il başkanının mahkemesi için otobüs tahsis etmişler.



Bir yandan israf deyip hizmet araçlarını alana çektiler; öte yandan PKK'lıya destek twiti atan CHP İl Başkanının duruşması için belediye otobüsü seferber ettiler.



Yalancısınız,müfterisiniz,ikiyüzlüsünüz pic.twitter.com/y9ynqUCqUH — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 6, 2019

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da bu olaya büyük tepki göstererek, "CHP'li belediyeler CHP il başkanının mahkemesi için otobüs tahsis etmişler. Bir yandan israf deyip hizmet araçlarını alana çektiler; öte yandan PKK'lıya destek twiti atan CHP İl Başkanının duruşması için belediye otobüsü seferber ettiler. Yalancısınız,müfterisiniz,ikiyüzlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Adliye önünde gelmek adına partililer için hem İstanbul'un CHP'li ilçe belediyelerinden, hem de çevre şehirlerin CHP'li belediyelerinden otobüsler kaldırıldı. Hatta bazı illerde belediye araçları yeterli gelmeyince, büyük yolcu otobüsleri kiralanarak partililerin hizmetine sunuldu.