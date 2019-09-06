Erdoğan, 24 Eylül’de BM’de konuşacak

BUGÜN NELER OLDU

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 17 Eylül'de New York'ta başlayacak. 30 Eylül kadar devam edecek çalışmalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu çok sayıda dünya lideri katılacak. 23 Eylül'de 74'üncü BM Genel Kurulu'nda, Genel Sekreter Antonio Guterres'in ev sahipliğinde çok sayıda liderin katılacağı 'İklim Zirvesi' düzenlenecek. Erdoğan, 21 Eylül'de New York'a gelecek. Çok sayıda liderle ikili ve çoklu görüşmeler yapacağı belirtilen Erdoğan'a aralarında Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda bakan ve üst düzey bürokratın eşlik etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak.