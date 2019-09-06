Eski günler geride kaldı

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Hakkari'de teröristlerden temizlenen Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgelerini ziyaret et eden Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla gelerek piknik yaptığını söyledi. İkiyaka Dağları'nda Kara Kuvvetleri ile Jandarma üs bölgelerinin bulunduğunu belirten Akbıyık, "Şu anda da Sat Göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet bir köşesi. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyor. Bunları yerinde gördük" değerlendirmesinde bulundu.