FETÖ'nün "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyon

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çorum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve aralarında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının bulunduğu 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polislerce adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğer 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.