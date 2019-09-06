Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı 300 bin TL ödüllü gri listede yer alan "Agit Çektar" kod adlı PKK'lı Harun Başlık'ın Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyle etkisiz hale getirildiği açıkladı. Tunceli'de 28-29 Ağustos'taki operasyonda öldürülen 4 teröristten "Baz Mordem" kod adlı Önder Kaçar'ın 2015'te dönemin AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçırma olayına karıştığı belirlendi. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'e düzenlenen hava harekâtında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Adana'da polise el yapımı patlayıcı ile saldırı hazırlığında olan 2'si çocuk yaşta 7 PKK'lı yakalandı.