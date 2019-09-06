HDP önünde bekleyen annelerden sanatçılara çağrı: Neredesiniz?

Hacire Akar'ın 22 Ağustos'ta başlattığı ve 24 Ağustos'ta oğluna kavuştuğu için sonlandırdığı eylem, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de umut oldu. HDP aracılığıyla çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden aileler teker teker eylem kararı aldı. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütlerine katıldığını ileri süren aileler, çocuklarının yine HDP aracılığıyla geri getirilmesini istiyor. Daha önce kimsenin tepki eylemi yapmaya cesaret edemediği HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yaparak bu algıyı kıran Hacire Akar'ın ardından çocuklarına kavuşmak isteyen aileler tepki eylemi başlattı. Hacire Akar'dan sonra çocuğuna kavuşmak isteyen Biçer ailesi fertleri tarafından 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan eylem, her gün büyüyerek dördüncü gününde 10 aileye ulaştı. İkinci dalga olarak başlatılan HDP'ye tepki eyleminde Biçer ailesinden sonra Çetinkaya, Begdaş, Akkoyun, Yapalak, Kaya, Altıntaş, Özbey, Savur ve Balta aileleri de eyleme katılarak bu akımı çığ gibi büyüttü.



ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ

Eylemlere katılan aileler, çocuklarını almadan eylemlerine son vermeyeceklerini ve bu konuda çok kararlı olduklarını söylediler. Eyleme katılan Celil Begdaş, 4 ay önce 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın HDP kanalı ile terör örgütüne kaçırıldığını, oğlunun geri getirilmemesi durumunda HDP önünde ölüm orucuna başlayacağını söyledi.

SANAT CAMİASI NEREDE?

HDP Diyarbakır İl Binası önünde, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerden sanat camiasına çağrı yapıldı. Anne Ayşegül Biçer, "Sanatçıların desteği olursa, çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Özellikle Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu gibi sanatçılarımıza sesleniyorum. Sesimizi duyun, bize destek olun, yardım edin, çocuklarımız ölmesin, onları kurtaralım" dedi.

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KENDİMİ DE HDP'Yİ DE YAKARIM

5 yıl önce oğlu Arafat Balta'nın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Sabiha Balta, HDP önündeki tepki eylemine katılarak ailelere destek verdi. Oğlunun fotoğrafını elinden düşürmeyen Balta, Zazaca yaptığı açıklamada oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Balta, "Kendimi de yakarım, HDP'yi de yakarım. Oğlum buraya gelecek" diye konuştu.





BATSIN SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZ

Geçtiğimiz gün amcası ile yengesinin yaptığı eyleme destek vermek üzere HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına gelen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Aysel Bozkurt da HDP'lilere tokat gibi sözler sarf etmişti. Eylem yapan aileleri il başkanlığı önünden uzaklaştırmaya çalışan HDP'liler ile tartışan Aysel Bozkurt'un HDP'lilere söylediği sözler eyleme damgasını vurmuştu. Aysel Bozkurt, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'yı geri alabilmek için HDP önünde oturma eylemi yapan amcası Şahap Çetinkaya ve yengesi Fevziye Çetinkaya'ya destek için katıldığı eylemde HDP'lilerin tepkilerine duyarsız kalamayarak, "Batsın sizin Kürdistan davanız. Oğullarınız özel okullarda, karılarınız plajlarda. Kürdistan diyenlerin çocukları en iyi okullarda okuyor. Ama fakirin çocuğu dağlarda ölüyor. Dağa gönderecek çocuğumuz yok. Artık yeter" diye verdiği tepki HDP'lilerde tokat etkisi oluşturmuştu.

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STK temsilcileri eyleme destek verdi

Anneler tarafından başlatılan eyleme sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de destek verdi. Eyleme Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları açıklamalarla destek verdi. Sözen ve Gündüz, annelerin haklı eylemlerinde sonuna kadar destekçileri olacaklarını ve bütün herkesi bu haklı eyleme destek vermeye davet ettiklerini söylediler. Şehit aileleri ve gazi dernekleri ile bazı sendikalar da anneleri telefonla arayarak, eylemlerine destek verdiklerini açıkladı.

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