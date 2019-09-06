İşte sansürlenen o fotoğraflar…

Ancak İmamoğlu, daha sonra gazeteleri arayarak çekilen fotoğrafların kullanılmaması yönünde talimat verip sansür uygulatmıştı.

Hatta bu durumla ilgili Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, köşesinde 'Başkan denizde' başlıklı bir yazı kaleme almış, ancak ortaya fotoğraflar çıkmayınca da komik duruma düşmüştü.

GÜNAYDIN, 25 Temmuz tarihinde 'Sansürlenen fotoğraflar nerede?' diyerek yayınlanmayan fotoğrafların peşine düşmüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimat verip yayınlatmadığı, sansürlenen fotoğraflara GÜNAYDIN ulaştı.